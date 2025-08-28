Новосибирским учителям могут повысить зарплату в ноябре 2025 года

В Новосибирске запланировано очередное повышение зарплат для педагогов.

Мэр города Максим Кудрявцев, выступая на городском педсовете, заявил, что индексация заработных плат учителей будет проводиться вплоть до конца 2025 года.

По словам мэра, в текущем году оклады педагогических работников уже были увеличены на 16,2%. Кроме того, до конца 2024 года запланировано ещё одно повышение. Предварительно следующая индексация ожидается в ноябре, однако точный размер увеличения оплаты труда пока не сообщается.

Динамику роста доходов учителей подтвердила и министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. Выступая на XII Международном форуме «Технопром», она привела конкретные цифры: в 2023 году средняя зарплата педагогов в регионе составляла 53,9 тысячи рублей, в 2024 году она выросла до 63,6 тысяч рублей, а в 2025 году превысила 74 тысячи рублей, что демонстрирует устойчивый рост на 16,3% в годовом выражении.

