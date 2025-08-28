Новосибирца осудили за смерть матери после избиения

Житель Новосибирской области убил собственную мать.

45-летний новосибирец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, что по неосторожности привело к ее смерти. В марте 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес женщине множественные удары по голове.

Суд признал собранные доказательства достаточными и назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

