сегодня
28 августа, 15:43
сегодня 12:55
общество

Новосибирцам завезут 100 тыс тонн картошки на нужды

Фото: Сиб.фм

Новосибирская область получит 100 тысяч тонн картофеля для местных жителей.

Как сообщил портал VN.ru, в Новосибирскую область завезут 100 тысяч тонн картофеля, чтобы покрыть потребности местных жителей. Средняя урожайность первых выкопанных полей составила 257,3 центнера с гектара, при этом общая потребность региона оценивается в 140 тысяч тонн.

Местные сельхозпроизводители могут обеспечить область лишь на 70%, поэтому ежегодно власти закупают дополнительный картофель, сообщили в Минсельхозе региона.

Напомним, что новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса в Новосибирской области.

1
Валерия Митрохина
