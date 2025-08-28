Новосибирцам завезут 100 тыс тонн картошки на нужды

Новосибирская область получит 100 тысяч тонн картофеля для местных жителей.

Как сообщил портал VN.ru, в Новосибирскую область завезут 100 тысяч тонн картофеля, чтобы покрыть потребности местных жителей. Средняя урожайность первых выкопанных полей составила 257,3 центнера с гектара, при этом общая потребность региона оценивается в 140 тысяч тонн.

Местные сельхозпроизводители могут обеспечить область лишь на 70%, поэтому ежегодно власти закупают дополнительный картофель, сообщили в Минсельхозе региона.

