Новосибирцы в 68 раз чаще проваливаются на обществознании, чем на физике на ЕГЭ

Стало известно о результатах ЕГЭ новосибирских школьников.

Сегодня, в рамках второго дня XII Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске, в образовательном кластере форума министр образования Новосибирской области Мария Жафярова представила данные по результатам ЕГЭ за 2024-2025 год, раскрыв статистику по результатам сдачи экзаменов.

Так, по данным министра, в 2024 году на ЕГЭ по обществознанию не смогли преодолеть минимальный порог 1300 человек. Для сравнения, на экзамене по физике этот показатель оказался значительно ниже — всего 19 человек не сдали тест. Таким образом, частота «провалов» по наиболее легкому предмету оказалась примерно в 68 раз.

Жафярова также отметила, что на экзамене по информатике не преодолели минимальный порог 430 человек, а профильную математику не сдали 294 школьника.

Однако есть и позитивные моменты: на высокий балл по русскому языку сдали 3484 человека, а профильную математику — 2532 выпускника.

Напомним, что прямой эфир со второго дня форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.