Новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса в Новосибирской области

В Болотнинском районе новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, спутниковые данные и искусственный интеллект помогли выявить незаконную рубку в Болотнинском районе региона.

Так, после сообщения от министерства цифрового развития о подозрительном пятне на цифровой карте, сотрудники отдела лесных отношений выехали на место для проверки. По пути они столкнулись с попыткой «черных лесорубов» помешать инспекторам, установив гвозди на дороге, чтобы вывести технику из строя.

Один из инспекторов остался в машине с пробитыми колесами, а остальные, вызвав полицию, пешком добрались до места рубки. Там они остановили незаконные действия, оценив ущерб в 65 кубометров древесины, что составляет более трех миллионов рублей.

Материалы дела направлены в правоохранительные органы.

