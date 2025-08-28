82.76% -1.2
сегодня 12:37
проиcшествия

Новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Болотнинском районе новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, спутниковые данные и искусственный интеллект помогли выявить незаконную рубку в Болотнинском районе региона.

Так, после сообщения от министерства цифрового развития о подозрительном пятне на цифровой карте, сотрудники отдела лесных отношений выехали на место для проверки. По пути они столкнулись с попыткой «черных лесорубов» помешать инспекторам, установив гвозди на дороге, чтобы вывести технику из строя.

Один из инспекторов остался в машине с пробитыми колесами, а остальные, вызвав полицию, пешком добрались до места рубки. Там они остановили незаконные действия, оценив ущерб в 65 кубометров древесины, что составляет более трех миллионов рублей.

Материалы дела направлены в правоохранительные органы.

Напомним, что на Омском тракте в ДТП столкнулись сразу три автомобиля.

Валерия Митрохина
Журналист

