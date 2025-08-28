Принцип одного окна: ключевые аспекты реабилитации участников СВО обсудили на «Технопроме-2025»

Открывая заседание Константин Хальзов отметил, что комплексная реабилитация ветеранов специальной военной операции возможна только при условии эффективного межведомственного взаимодействия. «Три Р, о которых мы сегодня будем говорить, – реабилитация, ресоциализация и реадаптация – требуют комплексного подхода, включающего не только медицинскую и психологическую помощь, но и социальное сопровождение ветеранов, доступ к образовательным ресурсам, включая профессиональную подготовку и трудоустройство. Наша цель – совершенствование механизма, который объединяет усилия как государственных органов, так и частных организаций по возвращению героев к мирной жизни. Этот механизм должен работать по принципу одного окна», – подчеркнул он.

Елена Бахарева, министр труда и социального развития региона, напомнила, что в Новосибирской области концепция поддержки участников СВО основана на сопровождении человека в решении конкретной жизненной ситуации. В регионе уже сформирована система мер поддержки – финансовой, социальной, медицинской. Это, в первую очередь, Губернаторский сертификат для долгосрочной комплексной реабилитации раненых бойцов, включающий помощь в трудоустройстве, культурные и спортивные мероприятия. А также региональная выплата для адаптации имеющегося жилья или покупки уже адаптированного, сопровождение участников СВО в процессе протезирования, прокат средств технической реабилитации. Следующая задача – объединить все имеющиеся услуги.

«Всю помощь, которая на сегодняшний день работает на территории Новосибирской области, нужно ввести в режим одного окна. Поэтому наша ближайшая задача, которую поддержал Губернатор, – это многопрофильный реабилитационный центр, который будет предоставлять бойцу и членам его семьи всю необходимую помощь», – рассказала она.



Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что помощь ветеранам СВО и их семьям – абсолютный приоритет работы всех государственных медицинских организаций региона, в том числе при необходимости медицинской реабилитации. Сегодня в Новосибирской области трехуровневая система реабилитация организована на базе 22 медорганизаций: шестнадцати государственных, пяти частных и одной федеральной. Благодаря профильной региональной программе, в Новосибирской области с 2022 года увеличен реабилитационный коечный фонд до 675 круглосуточных коек и 166 коек дневного стационара, закуплено 1377 единиц современного реабилитационного оборудования, в том числе для трёх госпиталей ветеранов войн.



«Планируется открыть и оснастить реабилитационные отделения на базе Татарской, Куйбышевской, Маслянинской ЦРБ, Центральной районной больницы № 2, больницы скорой помощи № 2, а также центральной клинической больницы», – уточнил министр.



Председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский рассказывая об участии общественной организации в процессе возвращения ветеранов СВО к мирной жизни, высоко оценил уровень межведомственного взаимодействия в нашем регионе.



Ветеран СВО Олег Такмаков, участник проекта «Герои НовоСибири», подчеркнул, что возвращение с СВО – далеко не финальная точка этого этапа жизни каждого участника. «Это начало более важной работы, чтобы этих людей в обществе социализировать. Я уверен, что мы справимся при поддержке Правительства Новосибирской области. Я говорю конкретно про наш регион, потому что у нас, на самом деле, много уникальных программ для для реабилитации участников специальной военной операции».