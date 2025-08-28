82.76% -1.2
сегодня 10:37
общество

Продолжаются восстановительные работы на перегоне Жеребцово – Издревая в Новосибирской области

Фото СИБ.ФМ

Железнодорожники восстанавливают насыпь, далее будут укреплять железнодорожное полотно и укладывать новую рельсошпальную решетку.

В восстановительных работах задействовано более 100 человек, 3 противоразмывных поезда и другая спецтехника.

Также восстанавливаются повреждённые опоры. На время проведения работ движение поездов не прерывается. Расписание пригородных поездов не меняется. Поезда следуют по второму пути с ограничением скорости.

Причины происшествия устанавливаются. Западно-Сибирская железная дорога предпринимает все необходимые меры для полного восстановления движения поездов и работы в штатном режиме.

Галина Дидан
Журналист

