Продолжаются восстановительные работы на перегоне Жеребцово – Издревая в Новосибирской области

Железнодорожники восстанавливают насыпь, далее будут укреплять железнодорожное полотно и укладывать новую рельсошпальную решетку.

В восстановительных работах задействовано более 100 человек, 3 противоразмывных поезда и другая спецтехника.

Также восстанавливаются повреждённые опоры. На время проведения работ движение поездов не прерывается. Расписание пригородных поездов не меняется. Поезда следуют по второму пути с ограничением скорости.

Причины происшествия устанавливаются. Западно-Сибирская железная дорога предпринимает все необходимые меры для полного восстановления движения поездов и работы в штатном режиме.