Ростех обследует недостроенные корпуса центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске

Компания «РТ-Строительные технологии», входящая в госкорпорацию «Ростех», проводит обследование недостроенных объектов новосибирского центра вирусологии «Вектор».
Заказчиком выступает ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Генеральный директор компании Фаяз Шабаев сообщил, что после обследования планируется начать реконструкцию и строительство, пишет Ъ-Сибирь.
Обсуждения прошли на XII Международном форуме «Технопром-2025», где также было подтверждено сотрудничество с Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины.
Напомним, что главный репродуктолог НСО Анна Вятчинина развеяла главные мифы об ЭКО.