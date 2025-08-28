82.76% -1.2
сегодня 08:41
общество

Ростех обследует недостроенные корпуса центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Компания «РТ-Строительные технологии», входящая в госкорпорацию «Ростех», проводит обследование недостроенных объектов новосибирского центра вирусологии «Вектор».

Заказчиком выступает ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Генеральный директор компании Фаяз Шабаев сообщил, что после обследования планируется начать реконструкцию и строительство, пишет Ъ-Сибирь.

Обсуждения прошли на XII Международном форуме «Технопром-2025», где также было подтверждено сотрудничество с Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины.

Напомним, что главный репродуктолог НСО Анна Вятчинина развеяла главные мифы об ЭКО.

0
Валерия Митрохина
Журналист

