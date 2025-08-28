СКИФ, дороги и креативные индустрии: как самый комфортный наукоград России готовится к мировому прорыву

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в интервью на полях «Технопрома-2025» рассказал о продлении статуса наукограда на 15 лет, масштабных проектах развития и уникальном положении города, который возглавляет рейтинг комфортности среди научных центров России.

Всего за неделю до окончания действия предыдущего 25-летнего статуса Кольцово получил его продление — случай уникальный даже на фоне таких гигантов, как Королёв и Дубна. Как отметил Красников, наукоград с запасом выполняет все критерии: объёмы научно-исследовательских работ и доля занятых в науке значительно превышают требуемые показатели.

Ключевой темой стало формирование новой идентичности Кольцово как наукограда с «двумя крыльями»: традиционным (Вектор и биотехнологии) и новым, связанным с проектом СКИФ. Запуск источника синхротронного излучения мирового уровня уже в этом году кардинально меняет роль территории.

«СКИФ становится мощнейшим притягивающим гироскопом для учёных со всего мира», — подчеркнул мэр.

Пространственное развитие стало центральной темой прошедшего в Кольцово съезда наукоградов. Город вошёл в число 200 пилотных территорий, для которых будут разработаны комплексные мастер-планы. При участии Российской академии архитектуры уже начата работа над концепцией развития не только самого Кольцово, но и СКИФ-городка, а также технической зоны в направлении Академгородка.

Инфраструктурные проекты впечатляют масштабом: строительство Конгресс-холла, медицинского центра, новых школ и гостиничных комплексов. Особое внимание уделяется транспортной доступности — создаётся целая сеть дорог, связывающих Кольцово с Новосибирском и Академгородком, включая новые развязки и эстакады.

Кольцово активно развивает и научно-промышленный туризм. Выигранные гранты (более 50 млн рублей) позволят создать современный туристический модуль с маршрутами на производства и в научные центры, включая будущий музей СКИФа. Ещё один проект — Школа креативных индустрий на базе местной школы искусств с четырьмя современными направлениями.

Спортивная инфраструктура также остаётся в фокусе: строительство спортивной гостиницы, зала единоборств, конного манежа и теннисного городка. Город гордится своими чемпионами — как мировыми рекордсменами, так и детскими командами, принимающими участников со всей России.

Особая гордость Кольцово — работа с молодёжью. Муниципалитет выплачивает 53 стипендии аспирантам и до 200 тысяч рублей премий молодым учёным — уникальная практика среди наукоградов.

«Мы стараемся соединять молодёжь и науку, чтобы они не смотрели ни на Запад, ни на Европу», — заключил Николай Красников.

С продлением статуса и запуском СКИФа Кольцово вступает в новую эпоху развития, укрепляя позиции одного из самых динамичных и комфортных научных центров России.