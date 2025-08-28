82.76% -1.2
сегодня 10:18
работа общество

Стал известен топ высокооплачиваемых профессий в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии по 174 профессиям в Новосибирской области и составили список самых высокооплачиваемых.

Так, в августе текущего года в Новосибирской области лидируют IТ-специалисты: брокеры (600 тыс. руб.), DevOps-инженеры (250 тыс. руб.), руководители группы разработки (240 тыс. руб.), директора по информационным технологиям (220 тыс. руб.) и дата-сайентисты (210 тыс. руб.).

Также в топ вошли управленцы: директора по маркетингу и PR, коммерческий, технический и финансовый директора (по 200 тыс. руб.), а также руководитель строительного проекта (175 тыс. руб.).

Рабочие специальности, такие как водитель и геолог (по 200 тыс. руб.), сварщик (195 тыс. руб.) и машинист (192,5 тыс. руб.), также стали частью списка высокооплачиваемых профессий.

Напомним, что Новосибирская область оказалась в тройке лидеров Сибири по зарплатам.

Валерия Митрохина
Журналист

