Станцию метро «Спортивная» откроют до 7 сентября? Видео-интервью мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

В интервью мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ответил на вопросы, касающиеся строительства и открытия станции метро "Спортивная" в столице Сибири.

В Новосибирске 27 августа открылся XII Международный форум «Технопром-2025». В рамках события мэр города Максим Кудрявцев в эфире студии BFM-Новосибирск рассказал о ходе подготовки к запуску новой станции метрополитена — «Спортивная».

По словам градоначальника, приемочные мероприятия станции рассчитаны на десять дней и в настоящее время идут в штатном режиме. «На текущий момент у нас нет замечаний непреодолимого характера. Мелкие замечания есть, но они устраняются в ходе проведения проверки. Завершение проверки плановое 28 числа. Пока мы каких-то рисков не видим. Легкий оптимизм у нас есть», — поделился Кудрявцев.

Мэр уточнил, что после успешного завершения проверки последует этап оформления разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию. Окончательная дата торжественного открытия станции будет назначена только по итогу прохождения всех необходимых процедур.

При этом городские власти ставят перед собой четкую задачу. Мэр отметил, что очень важно, чтобы станция была открыта до первого матча регулярного чемпионата КХЛ, он состоится в столице Сибири уже 7 сентября. Данная ситуация находится на контроле, ожидается, что все сроки будут соблюдены, заявил Максим Кудрявцев.