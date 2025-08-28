Страховая компания выплатит лечение новосибирца, впавшего в кому в Турции

В Новосибирске страховая компания «Росгосстрах» пересмотрела свое первоначальное решение и согласилась оплатить лечение 57-летнего местного жителя, который впал в искусственную кому в Турции после разрыва аневризмы.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск, изначально компания отказалась выплачивать компенсацию, мотивируя это тем, что разрыв аневризмы рассматривался как проявление хронической болезни. Родственники обратились за помощью к «Росгосстраху» уже после хирургического вмешательства, когда лимит другой страховой компании был почти исчерпан. В результате «Росгосстрах» предложил покрыть лишь часть расходов на лечение.

Однако после получения заключения от турецких врачей и осознания недостаточности ранее согласованной суммы, а также учитывая состояние пациента, компания приняла решение о полном покрытии медицинских расходов в рамках полиса. Пресс-служба «Росгосстраха» выразила надежду на успешное выздоровление пациента.

