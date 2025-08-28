Технопарки и нейробика: чем запомнился первый день форума «Дни архитектуры»

Крупнейший в стране частный технопарк, площадь Калинина как новый центр научно-производственного потенциала Новосибирска и влияние городской среды на человека – эти и многие другие темы были подняты сегодня участниками «Дней архитектуры».

Денис Эпп, руководитель направления регионального развития фонда «Сколково», рассказал новосибирским архитекторам, как развивать современные методы подхода. У них появился сопартнер – Иван Крючков, генеральный директор технопарка «Ново-Николаевский», который поделился с архитекторами планами развития технопарка. То, что изначально создавалось как торговые площади, превратится в место для «креативных индустрий», в площадку, где будет развиваться робототехника.

Иван Крючков отметил, что уже ведутся переговоры с компаниями из Томска, разрабатывающими беспилотные авиасистемы. Среди первых резидентов «Ново-Николаевского» — компания «Авангард Класс», крупнейший за Уралом производитель промышленных роботов. Также планируется размещение научно-производственных центров беспилотной авиации с собственной инфраструктурой: дрон-портами, взлетно-посадочной полосой и киберполигоном.

Руководитель управления развития Новосибирского института программных систем, специалист по венчурным инвестициям Евгений Лимачко нашел на территории Новосибирска задел для развития научно-производственного потенциала. В архитектурном плане эта локация может быть даже выгоднее Академгородка – этим местом стал район площади Калинина, где, по его мнению, больше свободного места.

Свою точку зрения по поводу того, что общего между городом и живым организмом, высказал исследователь поведенческой архитектуры «Нейроархитектура.рф» Никита Отришко. Его главная тема – влияние архитектуры и ее внешнего вида на психологию и состояние человека. По мнению нейроархитектора, многоэтажные «человейники», окружающие горожан со всех сторон, портят не только облик города, но и моральное состояние его жителей.

Напомним, что Дни архитектуры будут проходить в Новосибирске с 28 по 30 августа. Основной локацией остается кинокомплекс «Победа», также некоторые встречи пройдут в архитектурных и строительных вузах и на выставочной площадке на площади Ленина.