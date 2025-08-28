У новосибирцев остался один месяц для заключения контракта с повышенными выплатами

Жители Новосибирской области могут заключить контракт на военную службу с Министерством обороны РФ на улучшенных условиях.

Такие условия будут действовать до 30 сентября 2025 года. В правительстве региона отметили, что единовременная выплата для кандидатов в этот период будет достигать 2 млн рублей. Из этой цифры 1,6 миллиона рублей выделяется из областного бюджета, 400 тысяч — из федерального.

Как рассказал житель области Евгений, он принял решение осознанно, все взвесив, и отметил, что ориентировался на своих товарищей, которые уже защищают страну на СВО, являясь для него примером мужества.

Военнослужащим по контракту дают также расширенный социальный пакет. Туда входят как налоговые, так и кредитные каникулы, а кроме того, бесплатное лечение и реабилитация, и наконец, статус ветерана боевых действий со всеми положенными льготами, в том числе обязательной ежемесячной выплатой. Другие меры поддержки ветеранов — бюджетные места для детей в вузах и бесплатные путевки в летние лагеря, и наконец, списание кредитных долгов. Следует отметить, что заработная плата в зоне спецоперации начинается от 210 тысяч рублей.

