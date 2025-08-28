Уроженка Новосибирска вошла в ТОП-20 самых богатых женщин в РФ

Мария Филева, дочь основателей авиахолдинга S7 Владислава и Наталии Филевых, вошла в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes.

Уроженка Новосибирска заняла в списке 17-е место, её состояние оценивается в 550 миллионов долларов. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Согласно данным издания, на конец 2023 года Марии и её сестре Татьяне принадлежало по 25% акций холдинга S7, остальной пакет находился у их отца. Однако впоследствии Татьяна Филева, которая ранее занимала пост генерального директора компании, вышла из числа акционеров.

Для Марии Филевой это не первое попадание в данный рейтинг. Ранее она уже была представлена в топе самых богатых женщин страны вместе со своей сестрой.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область стала 21-й в рейтинге по развитию ипотеки.