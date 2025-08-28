В Новосибирск придет очень теплая осень с рекордными температурами

Согласно прогнозу сервиса Яндекс Погода, жителей Новосибирска этой осенью ждет аномально теплая погода.

Предстоящий сезон, согласно данным синоптиков, даже может войти в число наиболее теплых за последние 30 лет.

Особенно теплым в регионе и самой столице Сибири ожидается первый осенний месяц — сентябрь. Его средние температуры, вероятно, смогут установить новый рекорд по показателям, значительно превысив не только многолетнюю климатическую норму, но и показатели сентября прошлого года. Тенденция к теплой погоде при этом будет сохраняться и в последующие месяцы: октябрь и ноябрь также прогнозируются существенно теплее обычного осеннего периода. Специалисты полагают, что первый снег и вовсе не стоит ждать ранее конца октября.

А вот осадки должны выпадать в пределах сезонной нормы, однако распределяться они будут при этом весьма неравномерно. Сентябрь обещает быть более сухим, чем обычно, а вот в октябре выпадет сразу в два раза больше дождей, чем было их в 2024 году. Ноябрь и вовсе может стать рекордсменом — предварительно, осадки за этот месяц превысят даже средние многолетние значения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск ожидает аномально теплая осень с рекордными температурами.