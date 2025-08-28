82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 17:27
пробки
6/10
погода
+25.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 17:27
пробки
6/10
погода
+25.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 16:05
общество

В Новосибирске проходит второй день "Технопрома-2025": фоторепортаж

Фото: Сиб.фм, "АиФ-Новосибирск", МК в Новосибирске

В четверг, 28 августа, в Новосибирске продолжается форум "Технопром-2025", на котором представлены самые современные технологии и изобретения.

На второй день проведения мероприятия всероссийского уровня на нем продолжали выступать интересные спикеры и показывать новые достижения отечественной науки.

Фото В Новосибирске проходит второй день

На форуме присутствовал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который проводил награждения за достижения в науке и других сферах, а также осматривал представленные стенды.

Фото В Новосибирске проходит второй день

Также он обратился с речью к участникам мероприятия.

Фото В Новосибирске проходит второй день

В зале внимательно слушали главу региона.

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Не менее интересные получились и другие мероприятия на форуме.

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Показаны были самые современные достижения отечественной техники и науки.

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Фото В Новосибирске проходит второй день

Большое внимание было уделено развитию сельского хозяйства и инновациям в нем.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.