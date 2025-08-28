В Новосибирске проходит второй день "Технопрома-2025": фоторепортаж

В четверг, 28 августа, в Новосибирске продолжается форум "Технопром-2025", на котором представлены самые современные технологии и изобретения.
На второй день проведения мероприятия всероссийского уровня на нем продолжали выступать интересные спикеры и показывать новые достижения отечественной науки.
На форуме присутствовал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который проводил награждения за достижения в науке и других сферах, а также осматривал представленные стенды.
Также он обратился с речью к участникам мероприятия.
В зале внимательно слушали главу региона.
Не менее интересные получились и другие мероприятия на форуме.
Показаны были самые современные достижения отечественной техники и науки.
Большое внимание было уделено развитию сельского хозяйства и инновациям в нем.