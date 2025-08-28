82.76% -1.2
сегодня 07:36
общество

В Новосибирске руководство НМИЦ им. Мешалкина подозревают во взятках

Фото: Сиб.фм

Гендиректор НМИЦ им. Мешалкина и его заместитель заподозрены в получении крупных взяток.

В Новосибирске прошли обыски в Национальном медицинском исследовательском центре имени Е.Н. Мешалкина, где гендиректор и его заместитель являются подозреваемыми в получении особо крупных взяток.

По данным источника Сиб.фм, оба фигуранта подозреваются в обеспечении коммерческих структур выгодными государственными контрактами на поставку медицинского оборудования за взятки.

Напомним, что первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак был задержан по подозрению в мошенничестве при проведении дорожных работ.

0
Александр Борисов
журналист

