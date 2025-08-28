В Новосибирске руководство НМИЦ им. Мешалкина подозревают во взятках

Гендиректор НМИЦ им. Мешалкина и его заместитель заподозрены в получении крупных взяток.

В Новосибирске прошли обыски в Национальном медицинском исследовательском центре имени Е.Н. Мешалкина, где гендиректор и его заместитель являются подозреваемыми в получении особо крупных взяток.

По данным источника Сиб.фм, оба фигуранта подозреваются в обеспечении коммерческих структур выгодными государственными контрактами на поставку медицинского оборудования за взятки.

