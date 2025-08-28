82.76% -1.2
сегодня 18:31
общество

В Новосибирской области выбрали лучшего таксиста

Фото: Минтранс НСО

В Новосибирской области определили самого профессионального таксиста.

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» участники продемонстрировали отличное знание Правил дорожного движения и нормативной базы, а также блестяще справились с практическими заданиями по вождению.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин подчеркнул значимость таких соревнований. По его словам, конкурс предоставляет водителям отличную возможность продемонстрировать свои навыки, укрепить связи внутри профессионального сообщества и способствовать росту престижа этой важной профессии.

Победителем регионального этапа и право представлять Новосибирскую область на национальном финале удостоился Андрей Василенко.

Этот ежегодный конкурс, проводимый при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, нацелен на непрерывное совершенствование мастерства водителей, что в итоге повышает безопасность пассажирских перевозок и статус работы водителя такси.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске запустят электротакси «Атом».

0
Денис Дычаковский
Журналист

