В Заксобрание Новосибирской области выдвинулся 79-летний коммунист

Больше всего новосибирских кандидатов пенсионного возраста баллотируются в этом году не от партии пенсионеров, а от «Единой России» в горсовет и от КПРФ в Заксобрание. Самому возрастному кандидату исполнилось 79 лет.

Лидер Татарских коммунистов Юрий Усаков к своим почти 80 годам одержал победу в избирательной кампании, став депутатом в новосозданном Татарском муниципальном округе. Вместе с ним в тройку самых зрелых кандидатов вошли два либерал-демократа, каждый из которых также имеет опыт депутатской работы – правда на в Заксе, а в районных советах.

Всего в общей сложности, из девятнадцати кандидатов старше 65 лет, 14 баллотируются в Заксобрание, 4 – в Совет депутатов Новосибирска, а один снял свою кандидатуру. Среди них представители различных партий: «Партии пенсионеров», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ и «Единой России», а также самовыдвиженцы.

