Вера Скоробогатова: «Новосибирск становится региональным хабом международного образования»

В рамках второго дня работы форума «Технопром-2025» главный специалист Центра экспертно-аналитического и методического сопровождения разработки и внедрения новой модели высшего образования Вера Скоробогатова рассказала о новых векторах международного образовательного сотрудничества и ключевой роли Новосибирска в этих процессах.

На фоне санкционного давления и изменения логистических цепочек приоритеты сместились на восточное и африканское направления. При этом Россия сохраняет амбициозную цель — принять 500 тысяч иностранных студентов к 2030 году, что требует решения комплексных задач: от упрощения денежных переводов до разделения образовательной и трудовой миграции.

«Новосибирская область становится региональным хабом идей и новых механизмов в международном образовании, — отметила Скоробогатова. — Здесь не только собрались представители 22 стран, но и запускаются конкретные проекты». Среди них — открытие представительства НГУ в китайской провинции Хэнань, создание консорциума по взаимодействию со странами Африки и работа центров русского языка при «русских домах» в Руанде, Нигере и Гвинее.

Особое значение приобретает подготовка абитуриентов непосредственно в странах-партнерах. «Когда студент приезжает, не зная языка и культуры, ему сложно адаптироваться. Подготовка на месте решает эту проблему», — подчеркнула эксперт.

Новосибирская область — единственный регион России, разработавший и утвердивший собственную программу экспорта образования. Этому способствует концентрация сильных вузов: НГУ, Сибстрин, технические университеты активно вовлекаются в международное сотрудничество.

Что касается исходящей мобильности российских студентов, здесь также произошла переориентация. Если раньше лидерами были европейские страны, теперь перспективы видятся в Китае, где университеты входят в топ мировых рейтингов, и странах Юго-Восточной Азии. Томский государственный университет, например, успешно сотрудничает с Индонезией, привлекая не только студентов, но и их родителей для знакомства с сибирской жизнью.

По количеству иностранных студентов Россия занимает шестое место в мире — около 400 тысяч человек. Лидируют страны СНГ, но на третьем месте уже Китай (50 тысяч студентов), а Египет демонстрирует значительные показатели (12 тысяч). В топе специальностей — экономика, менеджмент и лечебное дело, при этом растет спрос на инженерные направления.

В ближайшей перспективе — дальнейшее упрощение процедур признания образования. Разрабатываются механизмы выдачи дипломов на иностранных языках и их автоматического признания в соответствии с международной классификацией, что сделает российское образование еще более привлекательным на мировом рынке.