НГУ, «Газпром нефть» и правительство Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве

Стороны утвердили стратегию научно-технического сотрудничества и договорились о подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли.

«Газпром нефть», совместно с экспертами НГУ займется совершенствованием цифровых инструментов изучения недр, моделированием подземных операций и созданием продвинутых алгоритмов для анализа геологических данных. НГУ, в свою очередь, получит лабораторную базу, будет развивать востребованные научные направления и научно-образовательные программы для подготовки востребованных специалистов для отечественного ТЭК. Также университет модернизирует исследовательскую инфраструктуру, примет участие в разработке программного обеспечения и технологических решений для нефтегазовой промышленности.

Правительство Новосибирской области, в свою очередь, окажет содействие реализации технологических и образовательных инициатив «Газпром нефти» и НГУ. Регион поддержит развитие научных и сервисных центров на базе университета и привлечет к перспективным проектам научные организации, высокотехнологичный бизнес и промышленные компании региона, обеспечит запуск и акселерацию стартапов, развитие сервисных услуг, включая направления аналитики и экспертизы.

«Стратегическое сотрудничество с одним из крупнейших научных центров страны и Новосибирской областью поможет в реализации проектов, значимых для нашей компании и всего ТЭК. Мы займемся как фундаментальными исследованиями, так и прикладными разработками для решения конкретных производственных задач. Партнерство позволит нам сократить цикл тестирования и внедрения технологий, а также сфокусироваться на приоритетных задачах по добыче «трудных» запасов и подготовке профессионалов нового поколения», — подчеркнул начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова назвала сотрудничество с «Газпром нефтью» и Новосибирским государственным университетом важным шагом к превращению Новосибирской области в крупный центр научно-промышленных компетенций федерального уровня.

«Новосибирский государственный университет одним из первых вошел в число партнерских университетов компании и это сотрудничество задало основу роста нефтегазового направления в научно-образовательном центре «Газпромнефть- НГУ» и передовой инженерной школе НГУ. Стратегия сотрудничества на ближайшие три года фиксирует достигнутые результаты и задает ориентиры для дальнейшего развития. Для нас это означает выход на новые тематики, связанные с технологиями работы в арктических условиях, масштабирование исследований по направлению «Цифровой керн», развитием новых технологий геологоразведки, созданием отраслевого ПО, выполнением сервисных работ», — прокомментировал директор Передовой инженерной школы НГУ Сергей Головин.

Новое соглашение продолжает сотрудничество «Газпром нефти», правительства Новосибирской области и Новосибирского госуниверситета.