82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:37
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:37
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 07:18
общество

Новосибирских журналистов пригласили на открытие станции метро «Спортивная»

Фото: Сиб.фм

На открытие новой станции метро в Новосибирске уже начали приглашать журналистов.

Администрация Новосибирска анонсировала аккредитацию журналистов на открытие новой станции метро «Спортивная», однако точная дата начала работы станции пока так и не раскрывается.

Напомним, что мэр города Максим Кудрявцев в интервью 27 августа на форуме «Технопром-2025» отметил, что процесс приёмки станции идёт по плану, без серьёзных проблем.

Он также подчеркнул, что мэрия ставит задачу открыть станцию до 7 сентября, когда в Новосибирске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.