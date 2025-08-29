Новосибирских журналистов пригласили на открытие станции метро «Спортивная»

На открытие новой станции метро в Новосибирске уже начали приглашать журналистов.

Администрация Новосибирска анонсировала аккредитацию журналистов на открытие новой станции метро «Спортивная», однако точная дата начала работы станции пока так и не раскрывается.

Напомним, что мэр города Максим Кудрявцев в интервью 27 августа на форуме «Технопром-2025» отметил, что процесс приёмки станции идёт по плану, без серьёзных проблем.

Он также подчеркнул, что мэрия ставит задачу открыть станцию до 7 сентября, когда в Новосибирске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ.