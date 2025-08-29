Офицер из Новосибирска отразил атаку украинских войск в зоне СВО

Гвардии лейтенант Михаил Н., уроженец Новосибирской области, продемонстрировал образец мужества и самоотверженности при выполнении боевой задачи на Днепропетровском направлении в июле 2025 года.

Командуя инженерно-сапёрной ротой, офицер получил ранение во время отражения атаки противника, но не оставил позиций, продолжив руководить операцией. Об этом сообщает информационное издание «Горсайт».

Свой путь защитника Отечества Михаил начал в январе 2024 года, подписав контракт о прохождении военной службы. Проявив высокую целеустремлённость и профессионализм, он успешно завершил курсы переподготовки и был назначен командиром инженерно-сапёрного взвода. Уже к сентябрю того же года его компетентность и лидерские качества были отмечены новым назначением — он возглавил инженерную службу мотострелкового батальона.

Критическая ситуация сложилась в ходе установки минных заграждений, когда позиции роты были атакованы вражескими беспилотниками. Проявив хладнокровие и отвагу, гвардии лейтенант вступил в бой и из штатного автомата АК-74 уничтожил два атакующих дрона. Несмотря на полученное в этом столкновении ранение, офицер отказался эвакуироваться и продолжил выполнение боевой задачи.

В результате его грамотных и решительных действий установленные под его руководством минные поля оказались крайне эффективными. Они стали причиной подрыва трёх боевых машин пехоты противника, что значительно ослабило его наступательный потенциал и позволило российским штурмовым группам надёжно закрепиться на позициях. Самоотверженность Михаила Н. сыграла решающую роль в успешном выполнении оборонительной операции.

Ранее Сиб.фм писал о том, что боец из Новосибирской области спас товарищей под обстрелом дрона в зоне СВО.