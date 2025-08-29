Последние выходные лета будут теплыми в Новосибирске

Прогноз погоды в Новосибирске на предстоящие выходные, 30 и 31 августа, обещает горожанам довольно типичную для конца лета погоду.

Согласно аналитике сервиса Яндекс Погода, оба дня будут теплыми, но при этом пасмурными.

В субботу синоптики прогнозируют по-настоящему теплый день. Столбики термометров покажут утром +12°C, чтобы к полудню прогреться до комфортных +20°C. К вечеру температура немного опустится до +19°C, а ночью составит +14°C. Ветер будет слабым, преимущественно юго-западного и северо-западного направлений, с отдельными порывами до 8 м/с.

Воскресенье, 31 августа, принесет с собой осадки. Погода останется теплой, но станет дождливой. Дневная температура заметно снизится: после утренних +13°C воздух прогреется лишь до +16°C. Вечером и ночью будет около +15°C и +14°C соответственно. Ветер усилится, сменив направление на северное, с порывами до 10 м/с.

В целом по России самыми жаркими выходными среди городов-миллионников порадует Краснодар, где температура достигнет +35°С. Немного прохладнее, но все же очень тепло будет в Ростове-на-Дону и Волгограде. Антиподом этой жары станет Екатеринбург, где днем ожидается не более +14°С. Холодно также будет в соседних Челябинске и Перми.

