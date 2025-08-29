Работа не окончится никогда: на Чемском жилмассиве открываются новые детские городки

Лето подходит к концу, а в разных районах Новосибирска продолжают открываться новые спортивные и детские площадки. В эту среду на Северо-Чемском жилмассиве открылись сразу две, а открыл их координатор единого партийного проекта «Территория детства», председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев.

Раньше территория во дворе многоэтажного дома на улице Герцена была, мягко говоря, не лучшим местом для игр. Пока Наталья Грох, председатель ТОС «Герцена, 6» не предложила включить этот участок в программу партийного проекта «Единой России» «Территория детства». Еще одна площадка, открывшаяся в один день с этой, располагается на улице Саввы Кожевникова.

«Иногда мы расширяем и обновляем уже существующие детские городки, где инвентарь уже приходит в негодность – как на Кожевникова. Иногда беремся за места, которые вообще никак не были задействованы – как это, например. Все зависит от территории, ее особенностей – и желания самих жильцов», – говорит Дмитрий Асанцев.

На вопрос о том, что будет, когда абсолютно все новосибирские дворы пройдут через «Территорию детства», депутат ответил, что такой день не настанет никогда. Во-первых, уже обустроенные площадки со временем приходится снова ремонтировать и обновлять, как уже обновили советские конструкции. Тем более, что стоит это сравнительно недорого: конструкции типовые и производятся здесь, в Новосибирске, но их можно комбинировать в множестве вариантов. Во-вторых, дети быстро растут, а с ними растет и спортплощадка, пополняясь новыми снарядами и игровыми зонами.