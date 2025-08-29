82.76% -1.2
сегодня 18:34
общество

Работа не окончится никогда: на Чемском жилмассиве открываются новые детские городки

Фото пресс-центра Совета депутатов города Новосибирска

Лето подходит к концу, а в разных районах Новосибирска продолжают открываться новые спортивные и детские площадки. В эту среду на Северо-Чемском жилмассиве открылись сразу две, а открыл их координатор единого партийного проекта «Территория детства», председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев.

Фото Работа не окончится никогда: на Чемском жилмассиве открываются новые детские городки 2

Раньше территория во дворе многоэтажного дома на улице Герцена была, мягко говоря, не лучшим местом для игр. Пока Наталья Грох, председатель ТОС «Герцена, 6» не предложила включить этот участок в программу партийного проекта «Единой России» «Территория детства». Еще одна площадка, открывшаяся в один день с этой, располагается на улице Саввы Кожевникова.

«Иногда мы расширяем и обновляем уже существующие детские городки, где инвентарь уже приходит в негодность – как на Кожевникова. Иногда беремся за места, которые вообще никак не были задействованы – как это, например. Все зависит от территории, ее особенностей – и желания самих жильцов», – говорит Дмитрий Асанцев.

Фото Работа не окончится никогда: на Чемском жилмассиве открываются новые детские городки 3

На вопрос о том, что будет, когда абсолютно все новосибирские дворы пройдут через «Территорию детства», депутат ответил, что такой день не настанет никогда. Во-первых, уже обустроенные площадки со временем приходится снова ремонтировать и обновлять, как уже обновили советские конструкции. Тем более, что стоит это сравнительно недорого: конструкции типовые и производятся здесь, в Новосибирске, но их можно комбинировать в множестве вариантов. Во-вторых, дети быстро растут, а с ними растет и спортплощадка, пополняясь новыми снарядами и игровыми зонами.

Галина Дидан
Журналист

