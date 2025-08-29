Руководители ХК "Сибирь" дали пресс-конференцию перед началом сезона КХЛ

В преддверии старта сезона Континентальной хоккейной лиги 2025/2026 руководители ХК "Сибирь" генеральный директор Лев Крутохвостов, генеральный менеджер Виктор Меркулов и главный тренер Вадим Епанчинцев поделились своими ожиданиями и планами на предстоящий сезон.

Лев Крутохвостов обозначил главной целью команды попадание в плей-офф, подчеркнув важность последовательного движения к этой цели. Вадим Епанчинцев, в свою очередь, рассказал об акцентах, сделанных во время сборов и на турнире Блинова в Омске. Несмотря на неоптимальный состав и невысокую результативность в Омске из-за микротравм у ряда игроков, тренер выразил уверенность, что опытные новички команды помогут повысить результативность в сезоне. Он также отметил работу над стабильностью игры, чтобы избежать "качелей" прошлого сезона, когда победы чередовались сериями поражений. Епанчинцев не видит проблем в том, что легионеры не выделялись на предсезонке, объясняя это их поздним прибытием и уверенностью в их профессионализме. Тренерский штаб доволен селекцией и текущим составом.

Виктор Меркулов поддержал слова главного тренера, отметив, что команда входит в сезон с имеющимися игроками, а дальнейшие решения будут приниматься по ситуации ближе к дедлайну, который был перенесен на месяц. Он также прояснил ситуацию с Романом Рукавишниковым, которому было сделано предложение, но оно не было принято. Меркулов также сообщил, что было принято решение не продлевать контракт с Белоусовым, пожелав ему удачи. Одной из задач было усиление центральной линии, и благодаря этому удалось создать хорошее звено.

Епанчинцев добавил, что центральная ось – мозг пятёрки, и он доволен наличием пяти центральных нападающих, которые могут сыграть на разных позициях. Отвечая на вопрос о неопытной линии защиты после ухода Мартынова и Морозова, тренер выразил уверенность в том, что молодые игроки смогут справиться с этой задачей, набираясь опыта через игры.

Лев Крутохвостов рассказал об активной работе с существующими спонсорами, которые значительно увеличили объемы финансирования клуба. Он также сообщил о продлении контракта с Winline на три сезона. Говоря о форме Антона Красоткина, Епанчинцев отметил, что пока рано делать выводы, и решение о том, кто станет первым номером, будет принято после товарищеских игр в Астане. Тренер также не видит проблем в рискованной игре вратаря Луи Доминга, который, по его мнению, помогает защитникам своей игрой клюшкой. Лозебников начнет сезон в фарм-клубе, а те, кто поедут в Астану, составят основу команды. Меркулов подчеркнул, что у молодых игроков нет никаких приоритетов при попадании в состав, и все будут оцениваться по спортивному принципу.

Епанчинцев отметил, что капитана и ассистентов назначал тренерский штаб, и ими стали игроки, которые доказывают все своим делом на поле и вне его. Гордеев продолжает тренироваться и, как ожидается, вернется в строй к середине сентября. Крутохвостов заявил, что "Сибирь" продолжит радовать болельщиков своими шоу на матчах. Епанчинцев положительно оценил новое правило КХЛ о сокращении числа буллитов с пяти до трех.

Он также отметил, что отсутствие Никиты Сошникова в списке ассистентов не является проблемой, так как вся команда состоит из капитанов и ассистентов. Тренер выразил надежду, что наличие в команде трех капитанов из разных команд поможет стабильности в сезоне.

Крутохвостову задали вопрос — чего не хватает Уилсану на предсезонных матчах, на что он ответил, что такая проблема существует, но хотелось бы через эти игры посмотреть все варианты. Все еще есть время, дабы уделить время этому компоненту. В первых матчах команда сыграет с дальневосточными командами и на этой почве Епанчинцев ответил: "Мы одинаково готовимся ко всему сезону и каждая игра для нас не исключение."

Крутохвостов выразил надежду, что станция метро "Спортивная" будет открыта к первому матчу сезона. Он также сообщил, что идея создания команды ВХЛ в Новосибирске находится на стадии обсуждения, но пока нет конкретной информации. На случай приостановления авиаперелетов у лиги есть план, и поблагодарил компанию S7 за всестороннюю поддержку клуба.

Ранее Сиб.фм писал о том, что «Сибирь» стартует в КХЛ 7 сентября.