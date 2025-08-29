С 1 сентября для школьников и студентов Новосибирской области будет действовать скидка 50% на проезд в электропоездах

С 1 сентября школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области. Сезонная скидка будет действовать для школьников – до 15 июня 2026 года, для студентов – до 30 июня 2026 года.

Для оформления проездных документов в билетной кассе нужно предъявить документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год. В пути следования при себе также нужно иметь документ, подтверждающий льготу.

Также в период с 1 сентября 2025 года до 15 июня 2026 года бесплатный проезд на электропоезде до школы и обратно к месту жительства предоставляется школьникам сельской местности на основании именного ученического билета с фото, выданного по спискам школы. Право на бесплатный проезд в течение всего календарного года предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые учатся в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях.

Льготные билеты можно оформить в телеграм-боте «Экспресс-пригород», мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», в терминалах самообслуживания, а также в пригородных кассах.

В 2024 году пригородные поезда в Новосибирской области перевезли 2,9 млн учащихся, что составило 11% от общего количества пассажиров. За 7 месяцев 2025 года поездки в электропоездах совершили 1,7 млн школьников и студентов.