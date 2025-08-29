В Новосибирске компании снизили финансирование экопроектов в 2024 году

В 2024 году новосибирские предприятия потратили на охрану окружающей среды 1,5 млрд рублей, что на 7,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает консалтинговое агентство FinExpertiza, в Сибири экологические инвестиции снизились на 18,6%, составив 82,25 млрд рублей. Наибольшее сокращение наблюдается в Республике Алтай (-57,3%), Красноярском крае (-36,9%) и Алтайском крае (-19,3%).

В то же время положительную динамику показали Иркутская область (+4,5%), Омская (+14,6%), Томская (+58,5%) и Кузбасс (+72,3%). Об этом пишет РБК Новосибирск.

