сегодня 15:30
общество

В Новосибирскую область привезли более 400 тонн цветов

Фото: Сиб.фм

С начала 2025 года в Сибирский федеральный округ ввезено более 600 тонн цветов на сумму свыше 485,1 миллиона рублей, что ставит округ на 4 место по объемам импорта в России.

Известно, что из них 434 тонны поступили в Новосибирскую область, что составляет более 72% от общего объема. На втором месте по поставкам находится Алтайский край с 91 тонной, а замыкает тройку Красноярский край с 47 тоннами. Наиболее популярные цветы — розы (141 тонна), хризантемы (96 тонн) и гвоздики (81 тонна). Импорт гвоздик увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а пик поставок пришелся на апрель.

Импорт также вырос на 22% для других видов цветов, таких как тюльпаны и лилии. По словам Вячеслава Селезнёва из Сибирского таможенного управления, в летние месяцы было ввезено почти 158 тонн цветов, а оформление проходит максимально оперативно.

Напомним, что в Новосибирске компании снизили финансирование экопроектов.

0
Валерия Митрохина
Журналист

