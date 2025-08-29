Васильев: «Технопром — ключевая площадка технологической политики страны»

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в эксклюзивном интервью рассказал о роли Ассоциации инновационных регионов России в развитии технологического суверенитета страны и перспективах венчурного рынка.

Объединяя 19 регионов от Калининграда до Дальнего Востока, Ассоциация стала важным инструментом формирования единой политики в сфере инноваций. «Ключевой фактор — желание команды региона развивать научно-технический потенциал и определение этого направления как стратегического», — подчеркнул Васильев. Под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ассоциация напрямую взаимодействует с профильными министерствами, продвигая конкретные инициативы по развитию технологического лидерства.

Особое внимание в интервью уделено состоянию венчурного рынка. Васильев признал, что текущая экономическая ситуация не способствует его активному развитию, однако выразил уверенность в грядущих изменениях: «Когда размещение средств на депозитах станет менее выгодным, бизнес начнет искать новые возможности — и венчурный рынок станет одним из ключевых направлений».

Для решения проблемы концентрации венчурной активности в Москве Ассоциация реализовала пилотный проект по подготовке региональных аналитиков. Обученные специалисты теперь проводят первичный отбор и оценку проектов для дальнейшего представления инвестиционному комитету клуба «Синдикат», объединяющего более 500 бизнес-ангелов и фондов.

Говоря о роли «Технопрома», министр назвал форум ключевой площадкой технологической политики страны: «Развитие науки и инноваций не может быть замкнуто в границах одного региона». Он особо подчеркнул важность дифференцированного подхода к регионам — в зависимости от их специализации на научных исследованиях или промышленном производстве.

Новосибирскую область Васильев отнес к числу научных центров, отметив уникальную концентрацию компетенций: от Академгородка и Кольцово до строящегося СКИФа. По его словам, именно в таких регионах необходимо создавать центры прототипирования и поддерживать научные школы, что в конечном итоге способствует достижению технологического суверенитета страны.

