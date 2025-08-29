Вице-губернатор НСО Мануйлова: «На «Технопроме» мы воссоздали треугольник Лавреньтева»

Первым гостем студии BFM-Новосибирск в третий день «Технопрома» 29 августа стала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. О том, что из себя представляет собой «Технопром» сегодня и куда он движется и был разговор.

— Каждый год «Технропром» развивается, растёт, постоянно бьёт какие-то рекорды. То по посещаемости, то по количеству делегаций. Какие в этом году достижения?

Наверное, рекорды и цифры — это не главное. Приятно то, что форум действительно развивается. Большая команда людей работает над «Технопромом», но отдельно стоит выделить главных организаторов — губернатора Андрея Травникова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Форум действительно сегодня привлекает участников из других субъектов, и в прошлом году, мы впервые проводили здесь большую программу для заместителей губернаторов по научно-технологическому развитию. 70 регионов представили свои команды, и многие используют «Технопром» как площадку для того, чтобы презентовать свой опыт, провести мероприятия федерального уровня, объединив тех людей, кто в этом заинтересован. Помимо этого, мы, конечно, видим интерес со стороны представителей других стран: 33 государства сегодня представлены у нас на «Технопроме».

Крайне, что здесь мы сумели объединить те самые, не всегда успешно взаимодействующие друг к другу представители науки и индустрии. Нам удалось сформировать подобие треугольника Лаврентьева.

— Когда мы говорим «наука», «кадры», «индустрия», то есть ключевые составляющие технологического лидерства, фактически мы повторяем знаменитый треугольник Лаврентьева.

Совершенно верно: наука, образование, производство. И этот принцип работает, потому что задача трансфера технологий, она сегодня стала архиактуальной. Потому что мы понимаем, настолько быстро меняется всё в окружающем мире, настолько быстро появляются новейшие технологии. Прошло то время, когда можно было десятилетиями рассчитывать на старые запасы.

То, что происходит в науке, должно максимально быстро доходить до производственных площадок. И вот задача трансфера технологий — это, наверное, одна из ключевых задач «Технопрома». При этом мы понимаем, что без подготовленных кадров ни в науке, ни в производстве сегодня результата не достичь.

Ну и по секрету, скажу, что у нас еще появилась одна составляющая этого треугольника, мы из него фактически делаем тетраэрдер, как говорят наши сибирские ученые. Мы добавили к этим трем составляющим власти, потому что сегодня государство тоже выступает полноценным заказчиком, интегратором и тем самым организатором, координатором мер поддержки для того, чтобы этот триада эффективно работала.

— А государство в лице правительства Новосибирской области готово ли выступить заказчиком инноваций? Мы же можем стать и пилотным полигоном для каких-то разработок, в том числе и сибирских ученых?

Тогда, наверное, стоит продолжить разговор о том, что именно государство через такой инструмент, как национальные проекты сегодня решает задачи развития страны, задачу повышения качества жизни, обозначенную президентом. Национальные проекты технологического лидерства, это собственно предмет обсуждения «Технопрома», и это та задача, которая сегодня стоит перед всеми регионами. Новосибирская область является лидером научно-технологического развития, является центром науки.

В регионе определены приоритетные отраслевые задачи. Практически в каждой сфере, будь то ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, такие задачи сформированы, приняты на совете при губернаторе и организована работа по реализации этих задач, причем обязательным условием, конечно, является последующее внедрение.

Это позволяет вовлечь наш научный потенциал в решение прикладных задач, столь важных для развития Новосибирской области. Здесь же вчера у нас состоялся круглый стол с участием заместителя и руководителя Российского научного фонда, и мы обсуждали как раз еще один относительно новый инструмент поддержки, когда на конкурс РНФ заявляются не только ученые, регион выступает в качестве поддержки, софинансируя эту программу. Это такой трехсторонний заказ на прикладные исследования, причём заказ этот организован по инициативе индустриального партнёра, поддержан регионом, потому что регион видит в этом перспективу и важность решения экономических задач, социальных задач своего субъекта, и, естественно, полноценное финансирование выделяется Российским научным фондом.

Санкт-Петербург, Новосибирская область, Красноярский край — это три региона, которые в пилотном порядке зашли в этот проект, и мы надеемся, что это тот механизм, который поможет нам привлекать регион в финансирование для реализации как раз национальных проектов технологического лидерства.

— Какой вы видите главную технологическую визитную карточку Новосибирской области, если рассматривать ближайшую перспективу 5, 7, 10 лет?

Мы стабильно являемся лидерами в повестке. У нас сформирована достаточно серьезная программа научно-технологического развития, инновационного развития Новосибирской области. Она была принята еще в девятнадцатом году, когда в других регионах об этом еще не помышляли. Сегодня это продукт, который в прошлом году мы успешно защитили вместе с двадцатью другими передовыми, скажем так, пилотными регионами.

Сегодня такая программа есть уже у тридцати пяти субъектов Российской Федерации. И в рамках этой программы мы определили те приоритеты, которые и формируют ту самую визитную карточку. Первое, безусловно, мы научный регион. Более 5,5% населения это те, кто трудятся в сфере науки и технологий. Мы сегодня являемся лидерами и в Сибирском федеральном округе, и входе в пятерку самых важных регионов страны.

Концентрация людей науки в Академгородке, она превышает концентрацию во всех других точках Российской Федерации. Помимо этого, у нас есть отрасли, которые действительно сегодня являются фронтирными, если хотите. В первую очередь это биотехнологии. Несмотря на то, что у нас нет, казалось бы, крупной корпорации, но количество инновационных компаний, которые работают в этой отрасли, делают Новосибирскую область действительно впереди, опережающей конкурентов в этом направлении.

Одновременно идет подготовка кадров, причем кадры готовятся в процессе реализации своих проектов, тем самым мы фактически формируем новый уровень отношений в отрасли и агрохозяйства, и медицинской, и безусловно, та отрасль фармакологическая, которая интенсивно развивается сегодня. Ну и хотела бы еще сказать о том, что мы сегодня готовимся к запуску, наверное, самого передового в стране проекта – СКИФе. В в декабре двадцать пятого года сдаётся установка, в двадцать шестом году начнут работать первые станции. Мы понимаем, что это огромные возможности для российской, мировой науки, ну и, конечно, для развития Новосибирской области. Научная мысль, она будет просто запредельной: это и всё, что связано с теорией быстропротекающих процессов.

Поэтому практически, наверное, нет ни одной отрасли, которой это бы не было это интересно. Ну и, конечно, наша задача создать условия для развития территории вокруг СКИФа, потому что она начнёт прирастать теми самыми высокотехнологичными предприятиями, и ее расположение в Кольцово — максимально благоприятное.