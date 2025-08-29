Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новую поточную аудиторию НГУ в Новосибирске

29 августа в Академгородке состоялось торжественное открытие новой поточной аудитории НГУ. Об этом в студии BFM-Новосибирск рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

«Это 16 тысяч квадратных метров, современнейшее оборудование. Всё сделано по самым высшим критериям для того, чтобы наши ученики, которые здесь поступили в этом году, в НГУ обучались в самых лучших условиях,» — сказал Аксененко.

По словам депутата, визит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко свидетельствует о том, насколько важен для федеральных чиновников, важность и Академгородка, и Новосибирской области в целом.

Новосибирский кампус НГУ вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 млрд рублей – это средства федерального бюджета и благотворителей.