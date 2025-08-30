«Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн

Михайловская набережная в Новосибирске 30 августа стала праздничной площадкой Линейки Первых, объединяющей школьников, студентов, педагогов и родителей. На месте работает журналист Сиб.фм, информируем вас о происходящем в режиме онлайн.

На празднике можно заметить множество юных новосибирцев. Участники линейки выслушали напутствия и пожелания к новому учебному году.

Сегодня гостей мероприятия ждут конкурсы и подарки, победителей конкурсов ждут особые призы: прогулка на теплоходе, создание памятного сувенира и встреча со специальным гостем.

А кульминацией вечера станет концерт группы «Интонация» — лауреатов премии «Золотой Граммофон» и авторов всеми любимых хитов и «Пускай...».

Организаторы мероприятия: региональное отделение «Движения Первых» Новосибирской области при поддержке Департамента молодежной политики НСО, Агентства поддержки молодежных инициатив, ресурсного центра «Навигаторы детства» и РОО «Союз пионеров». Генеральный партнёр ООО «Сибфм Групп».

Мы продолжаем следить за событиями и обновлять материал.