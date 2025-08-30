82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 17:33
пробки
3/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 17:33
пробки
3/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 14:32
культура

«Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн

Сиб.фм

Михайловская набережная в Новосибирске 30 августа стала праздничной площадкой Линейки Первых, объединяющей школьников, студентов, педагогов и родителей. На месте работает журналист Сиб.фм, информируем вас о происходящем в режиме онлайн.

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 2

На празднике можно заметить множество юных новосибирцев. Участники линейки выслушали напутствия и пожелания к новому учебному году.

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 3

Сегодня гостей мероприятия ждут конкурсы и подарки, победителей конкурсов ждут особые призы: прогулка на теплоходе, создание памятного сувенира и встреча со специальным гостем.

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 4

А кульминацией вечера станет концерт группы «Интонация» — лауреатов премии «Золотой Граммофон» и авторов всеми любимых хитов и «Пускай...».

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 5

Организаторы мероприятия: региональное отделение «Движения Первых» Новосибирской области при поддержке Департамента молодежной политики НСО, Агентства поддержки молодежных инициатив, ресурсного центра «Навигаторы детства» и РОО «Союз пионеров». Генеральный партнёр ООО «Сибфм Групп».

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 6

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 7

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 8

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 9

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 10

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 11

Фото «Линейка Первых» и группа «Интонация» ко Дню знаний на Михайловской набережной Новосибирска: онлайн 12

Мы продолжаем следить за событиями и обновлять материал.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.