сегодня
30 августа, 20:16
сегодня 17:40
общество

Аграрии Новосибирской области начали уборку картофеля

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области стартовала уборка картофеля, причем аграрии приступили к работам раньше обычного срока.

В хозяйстве «Ярковское» уборку начали заблаговременно, учитывая непредсказуемые погодные условия. Пока работы ведутся в размеренном темпе, поскольку собирают семенные клубни. Уже через неделю начнется массовая уборка урожая.

В текущем сезоне под картофель отвели 600 гектаров, хотя изначально планировали на 200 гектаров больше — не хватило семенного материала. Перебои связаны с санкционными ограничениями и прошлогодним неурожаем. В связи с этим сельхозпроизводители стараются заранее договариваться о закупках и развивать собственную семенную базу.

Руководитель хозяйства Глеб Поповцев отметил, что аграрии активно тестируют сорта отечественной селекции, однако этот процесс требует времени — например, апробация чипсового картофеля заняла около четырех лет.

В этом году в хозяйстве высадили два новых сорта — «Садон» и «Импала». Как пояснил бригадир растениеводства Илья Николаев, оценить результат можно будет только следующей весной, а сейчас главная задача — своевременно собрать урожай. Завершить уборочные работы планируют к началу октября.

Что касается цен, то сейчас килограмм картофеля в магазинах стоит от 40 рублей, что значительно ниже апрельских показателей в 80 рублей. Хотя Новосибирская область не полностью обеспечивает себя картофелем, аграрии намерены организовать оптимальное хранение урожая, чтобы сократить зависимость от поставок из других регионов до февраля-марта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают израильский картофель по 93 рубля за килограмм.

0
Кристина Уколова
Журналист

