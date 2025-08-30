Что изменится для финансов новосибирцев с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу комплекс новых законов, направленных на защиту граждан от финансовых мошенников и упрощение процедуры возврата средств за навязанные услуги.

Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Центрального банка.

Одним из ключевых нововведений станет право банков приостанавливать подозрительные операции по снятию наличных. Центробанк определил девять признаков потенциального мошенничества. При выявлении сомнительной транзакции кредитная организация уведомит клиента и установит лимит в размере 50 тысяч рублей в сутки на снятие средств через банкоматы сроком на 48 часов. Для получения большей суммы потребуется обратиться в отделение банка с паспортом.

Во всех финансовых организациях станет доступен сервис «второй руки». Он позволяет доверить контроль над операциями родственнику или другому доверенному лицу для защиты от преступников. Помощник сможет подтверждать или отклонять переводы в течение 12 часов, но не получит доступа к счетам и не сможет самостоятельно проводить операции. Критерии операций, требующих дополнительного одобрения, устанавливает сам клиент.

Самозапреты на оформление кредитов теперь можно установить не только через портал Госуслуги, но и во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Новосибирской области. Для получения услуги потребуется предъявить паспорт и сообщить данные ИНН. Снять ограничение можно в любой момент, а сама процедура защищена от вмешательства мошенников. Уведомление об установлении или отмене запрета будет готово в течение трех рабочих дней.

Для так называемых дропперов, внесенных в специальную базу Центробанка, вводится ограничение на снятие наличных — не более 100 тысяч рублей в месяц через банкоматы. Снять большую сумму можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта. База данных о мошеннических операциях, которая ведется с 2018 года, формируется на основе сведений от банков и правоохранительных органов и доступна всем финансовым организациям.

Кроме того, организации теперь обязаны возвращать деньги за навязанные услуги в течение трех дней, тогда как ранее этот срок не был регламентирован. У клиентов банков и микрофинансовых организаций остается один месяц на отказ от дополнительных услуг при оформлении кредита с полным возвратом их стоимости, если услуга не была активирована.

