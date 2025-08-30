«Хочется хейта публики»: группа «Интонация» зажгла на Михайловской набережной и дала интервью юнкорам

30 августа на Михайловской набережной состоялся концерт группы «Интонация», которая известна песнями к сериалу «Молодёжка». Накануне выступления перед публикой артисты Александр Новиков и Денис Гладких, а также их продюсер Роман Любомиров стали гостями редакции Сиб.фм и дали эксклюзивное интервью юнкорам.

– Расскажите о том, как вы добрались до Новосибирска?

Роман Любомиров:

– Прилетели мы вчера на самолете из города Чебоксары. Это замечательный город на реке Волга, где принимали участие в фестивале. После перелёта мы поспали, утром позавтракали, съездили на набережную, проверили звук, все отлично. Так что у нас сегодня подготовлена замечательная программа минут на 45. Будем ее исполнять.

– В чем уникальность вашей группы «Интонация»?

Денис Гладких:

– Уникальность – это понятие такое растяжимое. Музыка она одновременно всего из семи нот состоит, но при этом каждый исполнитель, песня, мелодия уникальна. Невозможно сказать, что мы эти семь нот используем как-то по-другому. Мы пишем музыку не для того, чтобы понравится, а ради передачи эмоций.

Александр Новиков:

– На протяжении жизни мы каждый с разных сторон слышали, что надо делать так, или писать вот так, и тогда ты получишь успех. А надо делать то, что тебе по душе.

Мы с Денисом как-то записывали песню на студии, и я думал, а не сумасшедшие ли мы... Вот мы пишем музыку и песни то, что нам нравится, ездим на концерт, и люди это слушают, это звучит в сериале все это неправда, все, что я слышал все, что мне говорили из агрессивной внешней среды поэтому я понимаю, что надо действительно слушать свое сердце быть таким, какой ты есть. Что выросло, то выросло искренне уходить к слушателю, к зрителю с этим искренность.

Денис Гладких:

– Самое главное – это морально-нравственные принципы, которые мы воспринимаем в своих куплетах, полностью нами прожиты и являются основополагающим в становлении личности каждого человека, который понимает музыку. А понимает её, мне кажется, каждый человек, потому что это единственный язык души.

В наших песнях присутствует невероятное стремление к своей цели, вере в мечту.

– А о чем мечтаете?

– Я мечтаю о том, чтобы каждый человек был счастлив. Счастье для каждого свое.

– Что вас вдохновляет на написание песен?

– Жизнь. Встреча с прекрасными молодыми людьми. Главное – гармония внутри. И это, наверное, самое непростое для многих людей.

Александр Новиков:

– Полностью согласен с Денисом, вдохновляет жизнь. Иногда достаточно посмотреть на небо и солнце, потрогать лист дерева, пройтись по улице. Поблагодарить жизнь за то, что ты видишь, слышишь и чувствуешь. Важно быть благодарным судьбе и не уходить в негативные моменты, а концентрироваться на хорошем и прекрасном.

– А какие есть грани в вашей работе?

Денис Гладких:

– Мы живем своей работой, каждый отвечает за что-то свое, и при этом мы все время можем помочь друг другу.

Поэтому, наверное, основные границы – это взаимопомощь, совместное творчество, поддержка. Наверное, наши границы – семейственность, в которой мы работаем.

– Вы работаете с авторами фильма параллельно или они просто берут ваши песни для подходящих моментов?

Роман Любомиров:

– Бывает берешь лист бумаги и пишешь. А иногда надо устраивать мозговой штурм, чтобы создать композицию. Часто нас просят адаптировать старую песню под современные реалии, сделать новое звучание, мы тоже с этим работаем. Либо просто под какой-то конкретный эпизод в кино желают написать песню. Схемы абсолютно разные бывают.

Когда мы написали песню «Пускай», она волшебно встало на своё место в сериале «Молодёжка». Использовалась несколько сезонов. А потом появились другие наши песни, которые точно передавали атмосферу сериала.

– Скажите, пожалуйста, как вы реагируете на критику публики?

Денис Гладких:

– Прекрасно. Нет критики, нет улучшения. К примеру, если у тебя спина белая, ты об этом не узнаешь, пока тебе об этом не скажут. Хейта в отношении нас нет. Либо я его не вижу и тут, если честно, даже обидно. Хочется чуть-чуть.

Нас не знают сильно в лицо, но слушают наши песни, и эта народная любовь гораздо круче, чем быть узнаваемым в лицо. На концерты приходят многие люди, смена поколений, и взрослые люди уже со своими детьми, это очень здорово и круто. Продолжаем писать, и мы в самом рассвете. У нас внутренняя критика сильная.

Когда рождается песня, мы же все обсуждаем, каждый борется за что-то, за какие-то вещи. Никто друг друга не заставляет ничего делать, но идет же обсуждение, как лучше, как правильнее. А давай вот так попробуем, или так.

Для меня очень важно, чтобы смыслом были наполнены строчки, красиво при этом написаны, но как можно менее сложно. Потому что раньше было сложно, прям были аллегории. Вроде сейчас попроще, но не теряется смысл.

– Как вы себя чувствуете при выступлении? Может быть волнуетесь?

Александр Новиков:

– Конечно, волнуемся, потому что нам не безразлично то, что мы делаем. Плюс мы поем свои песни, которые люди слушают и поют вместе с нами. А если мы не будем волноваться, значит нам все равно и зачем опять этим всем заниматься, правильно? Как мы себя успокаиваем? Мы выходим на сцену и начинаем петь. От этого волнуемся еще сильнее, но получаем массу эмоций, драйва.

Когда ты выходишь у тебя задача такая: красиво спеть, показать костюм, еще что-то. Если у тебя нет высокой цели, у тебя будут волнения, страхи. Ты просто не знаешь, что делать, тебя вот так вот трясёт. А когда ты просто выходишь к людям, по-простому максимально, у тебя нет задачи каждую строчку спеть, а привлечь аудиторию.

– У меня есть мечта записать трек. Скажите, что для этого нужно?

Роман Любомиров:

– Сейчас очень много технических возможностей. Если там 10, тем более 20 лет назад запись песни была целым приключением. Надо было идти на студию, тратить деньги, записывать инструменты. Сейчас технически, в принципе, вы можете это делать дома. Если у вас есть компьютер, записывайте трек на онлайн-платформах.

Но, конечно, желательно иметь базовое музыкальное образование. Если оно у вас есть, то я не думаю, что для вас будет сложно придумать какой-то ритмический рисунок, накидать и записать голос. И далее посмотреть, получается у вас или нет, отправить друзьям, чтобы они оценили.

Есть люди, которые почему-то считают, что они должны быть на сцене. Они просят им написать стихи, музыку, исправить им голос на студии, сделать какую-то пластмассовую композицию, и потом под фонограмму петь, прыгая на сцене. Это, на мой взгляд, не очень правильно. Но у вас есть шанс попробовать.

Если вы чувствуете, что ваше творчество востребовано, не бросайте его, развивайте. В Новосибирске много музыкальных специалистов, которые помогут вам разобраться в этом.

– Какие ваши артистические цели?

Денис Гладких:

– Наверное, хотелось бы, конечно, когда-то получить премию, признание всемирное, но благодаря своим трудам, а именно тому, что мы делаем от души. Главная цель быть счастливым, мне кажется. Да, не артистически.

Я горжусь нами, что у нас были различные ситуации, перипетии жизненные, которые могли бы повлиять по-другому на наш коллектив. Мы не сдавались и продолжаем работать. И это, наверное, одна из артистических целей, которая нами была пройдена уже.

Желаю всем, чтобы у всех были внутренние силы и такие прекрасные компаньоны по жизни, друзья, с которыми можно идти куда угодно.