сегодня
31 августа, 00:53
пробки
1/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
Новосибирск отметил День знаний масштабной Линейкой Первых на набережной

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков

30 августа на Михайловской набережной Новосибирска состоялась масштабная Линейка Первых, которая стала ярким стартом нового учебного года для всего региона.

Мероприятие объединило более 8000 человек: школьников, студентов, их родителей и педагогов из 35 районов области.

Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Участников ждал концерт, выступление популярной группы «Интонация», а также множество интерактивных площадок по двенадцати направлениям Движения Первых. Для гостей организовали «Классные встречи», для учителей — возможность обмена профессиональным опытом, а завершился день прогулкой на теплоходе по Оби.

Главной целью события стало превращение первого сентября в настоящий праздник. Участники смогли определить свои цели на предстоящий учебный год, узнать о конкурсах и проектах, а традиционные торжественные звонки официально дали старт новому учебному сезону.

Кристина Уколова
Журналист

