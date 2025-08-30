Новосибирск отметил День знаний масштабной Линейкой Первых на набережной

30 августа на Михайловской набережной Новосибирска состоялась масштабная Линейка Первых, которая стала ярким стартом нового учебного года для всего региона.

Мероприятие объединило более 8000 человек: школьников, студентов, их родителей и педагогов из 35 районов области.

Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Участников ждал концерт, выступление популярной группы «Интонация», а также множество интерактивных площадок по двенадцати направлениям Движения Первых. Для гостей организовали «Классные встречи», для учителей — возможность обмена профессиональным опытом, а завершился день прогулкой на теплоходе по Оби.

Главной целью события стало превращение первого сентября в настоящий праздник. Участники смогли определить свои цели на предстоящий учебный год, узнать о конкурсах и проектах, а традиционные торжественные звонки официально дали старт новому учебному сезону.