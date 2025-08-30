Предпринимательница из Новосибирска выиграла конкурс на фестивале «Лето в Москве»

В Парке Горького завершился фестиваль «Лето в Москве», где сервис «Авито Услуги» организовал свое пространство для отдыха и общения и заодно провел несколько конкурсов для предпринимателей.

Посетители Парка Горького во время фестиваля могли участвовать в разнообразных активностях: от мини-гольфа и навигационных игр до макияжа на глиттер-станции. Каждый уикенд проходили бесплатные мастер-классы по зумбе и йоге, танцевальные баттлы и лекции на разные темы.

Ключевым событием фестиваля «Авито» называет проект «Бизнес-упаковка», стартовавший 9 августа. Он был ориентирован на начинающих предпринимателей. В качестве наставников выступили известные бизнесмены и медиа-персоны, включая Артема Кумпеля, Ирену Понарошку, Александра Сысоева и Александра Ваша. Они делились опытом ведения бизнеса и оценивали идеи стартапов.

В рамках проекта состоялся конкурс бизнес-идей. В финальный раунд вышло шесть претендентом, а победа в итоге досталась предпринимательнице из Новосибирска с проектом Seven Crabs, которая получила 60 000 бонусных баллов на продвижение своего бренда.

Всего «Бизнес-упаковку» в Парке Горького посетили более 30 человек, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 700 тысяч зрителей.