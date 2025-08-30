Пробиотики в меню детсадов Новосибирской области снизили заболеваемость

В детских садах Новосибирской области внедрили систему питания с продуктами, содержащими пробиотики.

Как сообщил губернатор Андрей Травников в интервью ТАСС на форуме «Технопром-2025», это позволило снизить уровень заболеваемости среди детей, особенно в зимний эпидемический сезон.

Новосибирский НИИ гигиены провел исследование, которое подтвердило, что систематическое употребление таких продуктов положительно влияет на здоровье детей в организованных коллективах. По словам губернатора, уже 80 детских садов региона перешли на новое меню с разработанными рецептурами и специальным графиком приема пищи.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в Новосибирской области снизилась на 9,2%.