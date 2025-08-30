82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 20:16
пробки
2/10
погода
+18.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 17:00
общество

Пробиотики в меню детсадов Новосибирской области снизили заболеваемость

Фото: Сиб.фм

В детских садах Новосибирской области внедрили систему питания с продуктами, содержащими пробиотики.

Как сообщил губернатор Андрей Травников в интервью ТАСС на форуме «Технопром-2025», это позволило снизить уровень заболеваемости среди детей, особенно в зимний эпидемический сезон.

Новосибирский НИИ гигиены провел исследование, которое подтвердило, что систематическое употребление таких продуктов положительно влияет на здоровье детей в организованных коллективах. По словам губернатора, уже 80 детских садов региона перешли на новое меню с разработанными рецептурами и специальным графиком приема пищи.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в Новосибирской области снизилась на 9,2%.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.