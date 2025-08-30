В Новосибирске задержанный с банковскими миллионами Максим Галыгин признался в девяти ограблениях

30 августа Ленинский районный суд Новосибирска заключил в СИЗО Максима Галыгина, которого накануне задержали 7,8 миллионами рублей. На мужчину завели уголовное дело, его обвиняют в ограблении банка.

Как сообщает телеграм-канал «Право На Лево», Галыгин признался в причастности к девяти ограблениям.

«Силовики выяснили, что за последнее время этот же человек ограбил ещё 5 кредитных организаций — банки, микрофинансы и т.д. Изучили обстоятельства, выявили объединяющие признаки и немало удивились, насколько профессионально грабитель подходит к делу», — ранее отмечал телеграм-канал.

Напомним, Галыгина на велосипеде заметил новосибирский оперативник, который находился в отпуске. При задержании у мужчины изъяли оружие, похищенные деньги и силиконовую маску.



В декабре 2024 года в Центральном районе Новосибирска мужчина вошел в здание вместе с сотрудниками банка, затем связал троих работников и с четвертым направился в кассовую зону, где и совершил кражу около 10 миллионов рублей. Правоохранители проверяют причастность задержанного к этому и другим налётам на банки и микрофинансовые организации.