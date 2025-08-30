82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 17:34
пробки
3/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 17:34
пробки
3/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 14:21
проиcшествия

В Новосибирске задержанный с банковскими миллионами Максим Галыгин признался в девяти ограблениях

Прокуратура НСО / Управление судебного департамента НСО

30 августа Ленинский районный суд Новосибирска заключил в СИЗО Максима Галыгина, которого накануне задержали 7,8 миллионами рублей. На мужчину завели уголовное дело, его обвиняют в ограблении банка.

Как сообщает телеграм-канал «Право На Лево», Галыгин признался в причастности к девяти ограблениям.

«Силовики выяснили, что за последнее время этот же человек ограбил ещё 5 кредитных организаций — банки, микрофинансы и т.д. Изучили обстоятельства, выявили объединяющие признаки и немало удивились, насколько профессионально грабитель подходит к делу», — ранее отмечал телеграм-канал.

Фото В Новосибирске задержанный с банковскими миллионами Максим Галыгин признался в девяти ограблениях 2

Напомним, Галыгина на велосипеде заметил новосибирский оперативник, который находился в отпуске. При задержании у мужчины изъяли оружие, похищенные деньги и силиконовую маску.

В декабре 2024 года в Центральном районе Новосибирска мужчина вошел в здание вместе с сотрудниками банка, затем связал троих работников и с четвертым направился в кассовую зону, где и совершил кражу около 10 миллионов рублей. Правоохранители проверяют причастность задержанного к этому и другим налётам на банки и микрофинансовые организации.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.