Авиаколлапс в Сибири: сотни пассажиров застряли в Новосибирске

Непогода в Норильске вызвала цепную реакцию задержек рейсов по всему региону. В аэропорту Толмачёво люди не могут вылететь в Москву и Сочи.

Настоящий транспортный коллапс развернулся в крупнейших аэропортах Сибири, где более 1400 пассажиров стали заложниками задержек и ожидают вылета. Эпицентром проблем стал Норильск, однако цепная реакция дошла и до Новосибирска, парализовав работу нескольких ключевых направлений.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, первопричиной массовых сбоев стали неблагоприятные погодные условия в районе норильского аэропорта. Из-за метеоусловий там не могут вылететь более 690 пассажиров авиакомпаний «НордСтар» и «Сибирь» (S7 Airlines), направляющихся в Москву, Красноярск и Новосибирск. Среди ожидающих — 21 ребенок.

Поскольку воздушные суда не смогли вовремя покинуть Норильск, это немедленно отразилось на расписании новосибирского аэропорта Толмачёво. Из-за позднего прибытия самолетов здесь задержаны рейсы авиакомпании «Сибирь» в Москву, Сочи, Абакан и Сургут. В результате в новосибирском аэропорту своего вылета ожидают свыше 500 человек.

Схожая ситуация наблюдается и в Красноярске, где также из-за позднего прибытия бортов отложены рейсы в Норильск и Новосибирск. Там в ожидании находятся более 250 пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг (напитки, питание, размещение в гостинице) на время задержки рейсов.