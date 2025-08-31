Десятки подростков задержаны в ходе ночного рейда в центре Новосибирска

Новосибирская полиция продолжает серию масштабных ночных рейдов в центре города, направленных на пресечение подростковой преступности. По итогам последней проверки, прошедшей в ночь на 31 августа, в отделы были доставлены десятки человек, большинство из которых оказались несовершеннолетними.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе рейда было составлено 68 административных протоколов за различные нарушения. В отделы полиции доставили 28 человек, из которых 24 — подростки. Один из совершеннолетних нарушителей был настолько пьян, что его пришлось отправить в медвытрезвитель. Кроме того, у 18-летнего молодого человека был изъят пакет с подозрительным веществом растительного происхождения.

Это уже вторая подобная спецоперация за последние дни. Во время предыдущего рейда, в ночь на субботу, были задержаны шесть несовершеннолетних, которых направили в спецучреждение. Также силовики выявили торговую точку, где подросткам незаконно продавали алкоголь.

Масштабные полицейские рейды стали ответом на серию резонансных инцидентов с участием молодежи, которые произошли в Новосибирске в последние недели. Горожан встревожили массовые драки в центре, включая ночную разборку со стрельбой из ракетницы в популярном "гастродворике" у Первомайского сквера, где пострадала случайная прохожая, и жестокое избиение парня в самом сквере.

