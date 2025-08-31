82.76% -1.2
сегодня 06:00
общество

Дожди и прохлада ожидают новосибирских школьников в День знаний

Фото: Сиб.фм

В День знаний новосибирских школьников встретит прохладная и дождливая погода.

Как сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС, утром 1 сентября температура составит +12...+14 градусов, днем воздух прогреется до +17...+19 градусов. Ожидается пасмурная погода с периодическими дождями.

По данным Яндекс.Погоды, утром в Новосибирске будет около +13 градусов с возможным слабым дождем. К середине дня осадки ослабнут, а температура достигнет +16 градусов. Вечером вновь похолодает до +14 градусов. Ветер юго-западный, слабый — 3-4 м/с.

Метеорологи пояснили, что похолодание связано с приходом в регион более прохладных воздушных масс, из-за чего температура будет постепенно понижаться в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил, какая будет погода в случае глобального потепления.

0
Кристина Уколова
Журналист

