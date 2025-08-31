Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днём шахтёра

Андрей Травников поздравил жителей региона с Днём шахтёра.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником — Днём шахтёра, который отмечается в последнее воскресенье августа.

В своём Telegram-канале он написал о том, что шахтёры и горняки являются людьми силы, трудолюбия и стойкости, а их работа требует большой выдержки и самоотверженности.

Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

