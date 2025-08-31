Круглогодичный призыв: опубликованы правила военной службы в 2025 году

В России вступил в силу закон о проведении призывной кампании на протяжении всего года, регламентирующий правила прохождения военной службы в 2025 году.

Теперь решение о призыве гражданина на срочную службу будет оставаться в силе в течение 12 месяцев с момента его принятия, без необходимости повторного медицинского освидетельствования. Фактическая отправка новобранцев к местам прохождения службы сохранится в прежнем формате и будет осуществляться дважды в год. Кроме того, ужесточены санкции за смену места жительства без уведомления военного комиссариата. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинформировал об увеличении плана по набору военнослужащих по контракту. Подробности о новых правилах призыва и категориях граждан, имеющих право на отсрочку, представлены в материале Сиб.фм.

Правительство одобрило нововведения, согласно которым решения призывных комиссий о направлении граждан на военную службу будут действительны в течение года с момента их вынесения. Данное положение распространяется на всех призывников, не отправленных на службу сразу после принятия решения. Теперь их могут призвать в армию в течение следующей осенней или весенней призывной кампании без повторного прохождения медицинской комиссии.

Таким образом, призыв без повторного медосмотра будет действовать еще в течение двух призывных периодов – весеннего и осеннего. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. Данные изменения обусловлены федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в апреле.

По мнению законодателей, данные меры позволят избежать дублирования работы призывных комиссий и снизить административную нагрузку. Кроме того, такая практика упростит процедуру направления в войска граждан, отправка которых была отложена по организационным причинам, например, из-за выполнения плана текущего призыва.

Военкоматы также получили право направлять гражданам дополнительные повестки с целью уточнения данных воинского учета. Это предполагает актуализацию информации о состоянии здоровья, семейном положении и других обстоятельствах, имеющих отношение к призывнику.

В период проведения проверки гражданин имеет право самостоятельно сообщить в военкомат о возникновении новых обстоятельств, включая основания для предоставления отсрочки или освобождения от службы. При изменении состояния здоровья призывник обязан предоставить соответствующие медицинские документы.

Госдума приняла закон о повторной отправке в армию тех призывников, кто не был призван во время первой призывной кампании. В ходе обсуждения законопроекта председатель Комитета Госдумы по обороне Картаполов подчеркнул, что в рамках призывной кампании задействуется максимально возможное число граждан для достижения целей, поставленных президентом перед военными комиссариатами. Однако значительное количество решений, принятых призывной комиссией, впоследствии отменяется.

«Например, по итогам весенней призывной кампании прошлого года в Москве было отменено 11,6 тысячи таких решений. И все эти граждане уже в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военные комиссариаты, проходить медкомиссию, отборы и все остальные мероприятия, связанные с призывом», — отметил Картаполов.

По его словам, в течение каждого призывного периода около 5 тысяч человек обращаются в суд с жалобами на решения призывных комиссий. Однако суды успевают рассмотреть лишь около 64% таких обращений в рамках самой призывной кампании, и только около 5% из поданных жалоб удовлетворяются.

Картаполов также отметил проблему злоупотребления правом на обжалование решений о призыве, так как подача апелляции приостанавливает исполнение решения о призыве до вступления в силу судебного решения.

С одобрением законопроекта новые правила призыва вступят в силу во время следующей призывной кампании. Картаполов отметил, что призывники не будут участвовать в массовых сборах, а каждому призывнику будет уделено индивидуальное внимание перед принятием решения.

Председатель ГД по обороне подчеркнул, что реализация такого решения возможна лишь при отсутствии факторов, которые могут стать основанием для изменения его в отношении конкретного гражданина, таких как изменение состояния здоровья, поступление в вуз или изменение семейного положения.

Одним из ключевых изменений в законодательстве стало изменение призывного возраста. С 1 января 2024 года призывной возраст установлен в диапазоне от 18 до 30 лет.

Ранее рассматривался вариант изменения призывного возраста с 18–27 лет на 21–30 лет, так как депутаты Госдумы считали, что более зрелые призывники будут ценнее для армии. Однако было принято решение расширить только верхнюю границу возраста.

Андрей Картаполов пояснил, что изменения внесены в ответ на многочисленные обращения граждан, желающих служить в армии. Граждане, которым на 1 января 2024 года исполнилось 27 лет, призыву не подлежат.

С начала 2024 года значительно увеличены штрафы для призывников. За неявку в военкомат по повестке штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей вместо прежних 500–3 тысяч. Предусмотрены также штрафы за несообщение об изменениях в семейном положении, месте работы или учебы, образовании или месте жительства – от 1 до 5 тысяч рублей.

Граждан, не сообщивших о выезде за пределы России на срок более полугода, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Призывников, покинувших место жительства более чем на три месяца во время призывной кампании без уведомления военкомата, ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Ужесточено наказание за уклонение от медкомиссии, которое теперь влечет за собой штраф от 15 до 25 тысяч рублей вместо предупреждения.

Правительство планирует поддержать законопроект об изменении процедуры призыва на военную службу. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 27 января.

Согласно законопроекту, если решение о призыве не реализовано в течение призывного периода, в котором оно было вынесено, его исполнение должно быть осуществлено в течение года на последующих призывах. Также законопроект предусматривает возможность формирования единой призывной комиссии для городов федерального значения и нескольких муниципальных районов или городских округов.

Внедрение изменений позволит уменьшить количество должностных лиц, включая медицинских специалистов, задействованных в процессе призыва, повысить качество организации призывной деятельности и снизить требования к оснащению медицинским оборудованием, отмечается в документе. В проекте отзыва также указано, что название законопроекта не полностью отражает его суть, касающуюся регулирования процедур организации призыва на военную службу.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил законопроект о создании цифрового реестра призывников – базы данных с персональной информацией о всех мужчинах, подлежащих воинской службе. Ожидается регулярное обновление данных в системе.

Запуск реестра планировался с 1 ноября 2024 года, в период осеннего призыва. Однако в сентябре того же года Андрей Картаполов сообщил, что осенью система будет тестироваться, поэтому повестки продолжат выдавать в бумажном виде. Переход на электронные повестки запланирован на 2025 год. Генштаб ВС РФ подтвердил эту информацию. В осенний период 2024 года тестирование электронных повесток проводилось в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях.

После полного внедрения система позволит онлайн регистрировать данные о военнообязанных. Доступ к информации получат сотрудники военкоматов и граждане. Единый реестр упростит первичную онлайн регистрацию в военкоматах. В случае удаленной регистрации медицинская справка не потребуется, но личное прохождение медосмотра и психологической экспертизы останется обязательным.

Электронные повестки, основанные на данных реестра, будут отправляться призывникам через личный кабинет на портале «Госуслуги». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Летом 2025 года министр обороны Андрей Белоусов заявил об окончательном запуске государственной системы единого воинского учета, назвав это одним из ключевых достижений цифровизации оборонного управления. Система обеспечивает централизованное хранение, электронное ведение и актуализацию данных о всех гражданах, подлежащих воинскому учету.

В 2025 году план набора контрактников в российскую армию был увеличен, и показатели его выполнения соответствуют установленным задачам, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.

Федеральная выплата за подписание контракта в 2025 году составляет 400 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные региональные бонусы, например, в Москве единовременная выплата может достигать 1,9 миллиона рублей при заключении контракта на срок от года.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ежемесячно 50–60 тысяч россиян добровольно отправляются в зону спецоперации. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, в январе—августе 2024 года подписано около 190 тысяч контрактов, а по итогам всего года их число достигло 450 тысяч. Количество добровольцев, вступивших в отряды, составило около 40 тысяч человек.

Оценка пригодности к военной службе в Российской Федерации

Определение категорий годности к военной службе является важной частью процесса призыва граждан в ряды вооруженных сил. Категории эти устанавливаются военно-врачебными комиссиями на основании всесторонней оценки физического и психического здоровья призывников.

Основные градации пригодности

Категория «А» – свидетельствует о полной годности к военной службе.

«А1» – обозначает отсутствие каких-либо заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.

«А2» – присваивается при наличии в анамнезе перенесенных травм или заболеваний, не оказывающих влияния на возможность несения службы.

«А3» – устанавливается при незначительных нарушениях зрения.

«А4» – указывает на наличие легких патологий стопы, например, плоскостопия первой степени.

Категория «Б» – означает годность к службе с некоторыми ограничениями.

«Б1», «Б2», «Б3» – допускают возможность прохождения службы в различных родах войск с учетом имеющихся заболеваний.

«Б4» – предполагает несение службы в тыловых подразделениях.

Категория «В» – определяет ограниченную годность к военной службе.

В мирное время граждане, отнесенные к этой категории, освобождаются от призыва, но могут быть мобилизованы в случае военных действий или чрезвычайных ситуаций.

Категория «Г» – обозначает временную негодность к службе.

Предоставляется отсрочка от призыва для прохождения лечения или медицинского наблюдения, после чего необходимо повторное медицинское освидетельствование.

Категория «Д» – указывает на полную негодность к военной службе.

Присваивается при наличии серьезных заболеваний, делающих невозможным прохождение военной службы.