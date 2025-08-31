Новая дорога связала Кольцово и Академгородок

Участок с мостом через Восточный объезд открыли для движения. В планах — строительство развязки, которая разгрузит проблемный въезд на улицу Иванова.

Долгожданное событие для тысяч автомобилистов: открыто движение по новому участку дороги, который напрямую соединил наукоград Кольцово и новосибирский Академгородок. Этот почти двухкилометровый отрезок включает в себя ключевой элемент — мостовой переход над строящимся Восточным объездом.

Об открытии движения в своем Telegram-канале сообщил мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Он уточнил, что, хотя работы по сооружению съездов и петель сложной транспортной развязки еще продолжаются, основной прямой ход уже доступен для проезда и не создает препятствий для транзитного трафика между двумя научными центрами.

Новая магистраль построена с расчетом на многолетнюю эксплуатацию: она оснащена современным освещением, а широкая проезжая часть выполнена на прочном бетонном основании.

Этот проект имеет стратегическое значение для развития всей южной части новосибирской агломерации. По словам главы Кольцово, в следующем году, согласно плану, начнется строительство следующего этапа — ответвления в сторону улиц Пасечной, Арбузова и Кутателадзе.

Это позволит разгрузить один из самых проблемных и узких въездов в Академгородок со стороны улицы Иванова, что должно значительно улучшить транспортную доступность и сократить пробки для жителей Советского района и Кольцово.

