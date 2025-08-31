Новосибирский баянист устроил концерт в аэропорту Сочи

Импровизированное выступление сибиряка скрасило многочасовое ожидание сотен пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за угрозы беспилотников.

Новосибирский баянист по имени Игорь стал настоящей звездой аэропорта Сочи, устроив спонтанный концерт для сотен пассажиров, застрявших в терминале. Причиной массовой задержки рейсов стала угроза атаки беспилотников, однако сибиряку удалось превратить тревожное ожидание в позитивное событие.

По словам музыканта, изначально он достал инструмент, чтобы просто скоротать время и поиграть для себя. Однако звуки баяна быстро привлекли внимание других уставших пассажиров. Получив одобрительный знак от сотрудника аэропорта, Игорь начал полноценное выступление.

В его репертуаре нашлось место для любимых мелодий всех поколений: от легендарной «Смуглянки» до хитов группы «Руки вверх» и песен из «Бременских музыкантов». Вокруг баяниста собралась толпа слушателей, которые с удовольствием подпевали и аплодировали.

В итоге неприятная ситуация с многочасовым ожиданием превратилась в добрую историю, которая разлетелась по соцсетям. Сибиряк не только разрядил напряженную обстановку и подарил людям хорошее настроение, но и успел раздать свои визитки.

Более того, импровизированный концерт настолько впечатлил администрацию аэропорта, что они связались с музыкантом после инцидента и выразили желание передать ему подарок в знак благодарности за необычное и душевное выступление.

