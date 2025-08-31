Новосибирцам рассказали, как продлить ноябрьские выходные

Жителям Новосибирска рассказали, как выгодно взять выходные на ноябрьские праздники.

Сотрудники с пятидневной неделей могут получить 8 дней отдыха с 2 по 9 ноября, использовав всего три отпускных дня. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Как рассказал эксперт "Авито Работа" Роман Губанов, для удлинения выходных можно оформить отпуск с 5 по 7 ноября, а законные выходные и праздничный день позволят отдохнуть с минимальными затратами.

Для тех, кто хочет увеличить отпускные, выгоднее взять отпуск с 27 октября по 1 ноября.

Напомним, что губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днём шахтёра.