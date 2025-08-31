Помощь по прописке: кому из родителей заплатят за сборы в школу

Вместо единой федеральной помощи — мозаика региональных мер. Суммы и условия поддержки перед 1 сентября могут отличаться в десятки раз.

Надежды родителей на единую федеральную выплату для подготовки детей к школе в 2025 году не оправдались. Законопроект о введении постоянного ежегодного пособия на школьника пока остается на рассмотрении в Госдуме, а вся реальная финансовая нагрузка по сборам ложится на плечи семей. Единственная доступная помощь — региональные выплаты, которые сильно различаются по всей стране.

По мнению экспертов в области социальной политики, отсутствие единого федерального стандарта превратило эту меру поддержки в настоящую лотерею. Уровень помощи напрямую зависит от бюджетных возможностей и приоритетов конкретного субъекта, что создает ощутимое социальное неравенство.

Разрыв между регионами огромен. Если в таких регионах как ХМАО, Тюменская область или Москва, выплаты школьникам измеряются десятками тысяч рублей и являются весомым вкладом в семейный бюджет, то в ряде других областей финансовая поддержка едва покрывает стоимость дневника и набора ручек.

Дело не только в суммах. Условия получения помощи также сильно варьируются. Как правило, поддержка носит адресный характер и ориентирована на социально уязвимые категории: многодетные и малоимущие семьи, а также семьи участников СВО. Формат тоже разный: одни регионы перечисляют деньги, другие выдают сертификаты или готовые школьные наборы.

В этой ситуации бремя ответственности полностью ложится на самих родителей. Поскольку автоматическое начисление пособий практикуется редко, для получения помощи необходимо проявить инициативу: самостоятельно изучить местные законы и обратиться с заявлением в органы соцзащиты, МФЦ или подать его через портал "Госуслуги".

Пока на федеральном уровне не принято системное решение, право ребенка на поддержку перед 1 сентября остается вопросом регионального бюджета и родительской активности.